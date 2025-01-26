Донецк, 26 января, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России (ВС РФ) освободили населённый пункт Зелёное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 января сообщили в Министерстве обороны России.

Станислав Красильник/РИА Новостиов/

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зелёное Донецкой Народной Республики», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

ВС РФ также нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ) недалеко от населённых пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка ДНР.

На этом направлении враг потерял до 650 бойцов, четыре боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии и другую военную технику.

Ранее, 26 января, ВС РФ взяли под контроль посёлок Великая Новосёлка в ДНР. В освобождении населённого пункта участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

В течение последней недели российские войска освободили ещё девять населённых пунктов в ДНР, Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР). 24 января ВС РФ отбили у ВСУ Тимофеевку в ДНР, 23 января — Солёное в ДНР, 22 января — Западное в Харьковской области, 21 января — Волково в ДНР, 20 января — Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР, 19 января — Воздвиженку, а 18 января — Петропавловку и Времевку в ДНР.