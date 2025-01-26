Нальчик, 26 января, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Кабардино-Балкарский национально-культурный центр (НКЦ) «Абхазия» обратился к властям России и Абхазии с просьбой предоставить возможность проживающим в регионе гражданам Абхазии участвовать в голосовании на своей исторической родине.

Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

«Думаем, что каждый голос, отданный на выборах, послужит развитию и процветанию государства», — говорится в обращении центра.

Члены НКЦ отметили, что им небезразлична судьба и будущее родины. Они попросили предоставить им возможность голосовать на территории региона, так как многие из-за возраста не могут выехать в Абхазию.

Как передавало ИА Регнум, в Абхазии 15 февраля пройдут досрочные президентские выборы. Их назначили после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании на фоне протестов в ноябре 2024 года.

24 января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на основании соцопроса сообщил, что в Абхазии больше всего жителей планируют проголосовать на выборах за вице-президента Бадру Гунбу — 32%. На втором месте среди кандидатов Адгур Ардзинба (15%), далее идут Олег Барциц (7%), Роберт Аршба (5%) и Адгур Хурхумал (2%).