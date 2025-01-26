Москва, 26 января, 2025, 18:19 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й танковой бригады и 40-й бригады морской пехоты с освобождением населённого пункта Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 января сообщила пресс-служба военного ведомства.

Юрий Войткевич/РИА Новости

«Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Великая Новосёлка», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, 26 января группировка войск «Восток» Вооружённых сил России освободила Великую Новосёлку.

24 января российские военные водрузили государственный флаг на одном из освобождённых зданий в центре Великой Новосёлки. Отмечалось, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» рассекли населённый пункт на две части и блокировали в них украинские формирования.

23 января Telegram-канал Mash сообщил, что у Великой Новосёлки порядка 1,5 тыс. украинских боевиков и наёмников из Польши, Великобритании и Грузии попали в окружение. Отмечалось, что окружённым поставили ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.