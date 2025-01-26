Ростов-на-Дону, 26 января, 2025, 18:00 — ИА Регнум. В Ростовской области закрыли ввоз песка, загрязнённого мазутом, на полигон в Семикаракорске из-за жалоб местных жителей. Об этом 26 января рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Выехал в Семикаракорск. Встретился с жителями. На полигон уже успели завезти часть загрязнённого мазутом песка с Кубани», — написал Слюсарь в своём Telegram-канале.

Врио губернатора подчеркнул, что больше на полигон не пустят грузовики с загрязнённым песком. Для этого на месте будет дежурить полиция и общественники. Он добавил, что власти займутся решением проблемы с уже завезёнными отходами.

«Необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются», — отметил Слюсарь.

По его словам, на полигоне будут работать представители природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области. Специалисты проверят площадку на соответствие требованиям хранения твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Врио губернатора заявил, что власти региона не согласовывали завоз загрязнённого песка на заведомо неподготовленную площадку.

«И мы не допустим, чтобы произошла ещё одна экологическая катастрофа!» — заключил Слюсарь.

26 января МЧС РФ сообщало, что за сутки с побережья Кубани вывезли около 2,3 тыс. т загрязнённого песка и грунта. Обследование и очистка побережья в Краснодарском крае продолжается. На сегодняшний день уже осмотрены 265 км. В этот же день МЧС зафиксировало новые незначительные выбросы мазута по береговой линии Чёрного моря от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы.

Как передавало ИА Регнум, во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.

25 января Морспасслужба досрочно завершила откачку мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия. Теперь разрабатывается проект утилизации кормовой части судна, завершить которую планируется до 30 января.