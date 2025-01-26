Москва, 26 января, 2025, 18:16 — ИА Регнум. В Москве возведут 66 физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках 59 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом 26 января сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В них войдут бассейны, скалолазные центры и универсальные залы. Общая площадь спортивных объектов составит около 520 тыс. кв. м. Эта инфраструктура позволит обеспечить высокий уровень комфорта для жителей будущих кварталов, а также создать 12,1 тыс. рабочих мест», — процитировал его портал Градостроительного комплекса Москвы.

Объекты по программе построят в 11 административных округах, в том числе в ТиНАО. Там появятся девять физкультурно-оздоровительных комплексов общей площадью 83,2 тыс. кв. м, из них четыре площадью 56,4 тыс. кв. м построят в районе Коммунарка.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в настоящее время реализуются уже 24 проекта КРТ. В их рамках будут построены 153 тыс. кв. м объектов спортивного назначения. Так, на территории бывший промзоны «Автомоторная» инвестор должен возвести скалолазный центр, спортивный комплекс командных видов спорта и бассейн с универсальным игровым залом общей площадью более 21 тыс. кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, в прошедшем году столичные власти утвердили 50 проектов КРТ. На них предусмотрено строительство более 10 млн кв. м различной недвижимости. Общий объём инвестиций в рамках проектов составит 3,3 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в сумму свыше 278 млрд рублей.