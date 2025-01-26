Москва, 26 января, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Спортсменке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск вместо травмированного. Об этом 26 января сообщила тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Почему Лале сделали операцию и ей удалили здоровый мениск? Там есть два рога, один был повреждён, а второй был прекрасный. Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог. Это наши врачи, не хочу называть фамилию. Я бы таких врачей лишала диплома», — отметила тренер в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец.

Она добавила, что 20-летняя спортсменка, перенёсшая прошлым летом операцию, месяц восстанавливалась в Израиле. Очень сложно оценивать шансы об участии Крамаренко в Играх БРИКС 2028 года, заключила Винер.

Гимнастка Лала Крамаренко является чемпионкой России и Европы, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров. В июне она также победила на Играх БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года московские спортсмены завоевали 141 медаль на Играх стран БРИКС, которые прошли в Казани и Москве, из них 82 золотые, 31 серебряную и 28 бронзовых. Лала Крамаренко забрала три золота в художественной гимнастике.