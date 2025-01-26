Москва, 26 января, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Специалисты Московского зоопарка проводят важную научную работу для помощи животным, развивая международное сотрудничество. Об этом 26 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин/t. me/mos_sobyanin

«Наши зоологи изучают и спасают редкие виды животных, занимаются воспроизводством, участвуют в экспедициях. В прошлом году, например, сотрудники Московского зоопарка наблюдали за манулами и снежными барсами на Алтае», — написал он в Telegram-канале.

Также для создания искусственной популяции специалисты привезли с Курильских островов птенцов самой большой совы — рыбного филина. Они исследовали рацион малочисленных приматов потто, вели мониторинг состояния здоровья сайгаков в Калмыкии.

Больше 10 раз выезжали для совместной работы с коллегами, в том числе за границей. Два раза им довелось побывать в Пхеньяне, транспортируя животных из зоопарка, подаренных президентом России Владимиром Путиным.

Собянин отметил, что активно развивается сотрудничество с Китаем. В его рамках зоопарк принял у себя двух панд, у которых впоследствии уже на территории России родился детёныш — Катюша.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году Московский зоопарк пополнили такие редкие животные, как гигантский осьминог, беличий саймири, бурая гиена. Последняя стала одним из самых ценных пополнений в зоопарке, родившись у первых в 160-летней истории зоосада представителей краснокнижного вида. К сожалению, мама гиенёнка умерла после родов, поэтому малыш начал свою жизнь в специальном боксе, а выкармливали его зоологи.