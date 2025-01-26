Саратов, 26 января, 2025, 17:43 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Airbus A321, летевший 26 января из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

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«Причина — отказ одного из двигателей», — сообщил канал.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 25 января в посёлке Нелькан Хабаровского края самолёт Ан-24 во время разгона перед взлётом выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и въехал в кустарник. На борту находились 23 пассажира, никто из них не пострадал.

19 января самолёт Sukhoi Superjet вылетел из Москвы в Саранск, но в ходе рейса экипаж принял решение вернуться из-за неисправности индикации шасси. На борту было 66 пассажиров, лайнер успешно приземлился.