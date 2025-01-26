Рига, 26 января, 2025, 17:39 — ИА Регнум. На место предполагаемого повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией направлено патрульное судно. Об этом 26 января сообщил латвийский портал LSM.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Военно-морские силы немедленно направили патрульное судно для исследования, возможно, замешанного судна, <…> связались с союзниками по НАТО, включая Швецию, по поводу инцидента, происходит постоянный обмен информацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Центр морских операций Латвии изучил движение судов в районе повреждения кабеля, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

«В примерном районе повреждения подводной инфраструктуры выявлены ещё два корабля, которые находились за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии», — пишет издание.

Как ранее передавало ИА Регнум, LSM сообщил, что рано утром 26 января в Балтийском море был повреждён подводный оптоволоконный кабель Латвийского государственного радиотелевизионного центра. По данным портала, системы мониторинга зафиксировали перебои в передаче данных на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом.

14 января шведская общественная телекомпания SVT сообщала, что соединяющий Швецию, Литву, ФРГ и Финляндию подводный кабель в Балтийском море получил повреждение. До этого поступали сообщения о повреждении ещё четырёх кабелей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 января заявила, что НАТО воспользовалось происшествием с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в этом стратегическом регионе. Она подчеркнула, что страны Запада продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность.