Киев, 26 января, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Плана по урегулированию конфликта на Украине за 100 дней, разработанного администрацией нового президента США Дональда Трампа, не существует в реальности. Об этом 26 января заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

«Никаких «мирных планов» за «100 дней», [публикующихся] в медиа, не существует в реальности», — написал он в своём Telegram-канале.

Ермак подчеркнул, что под якобы написанный документ маскируют вбросы.

Ранее 26 января издание «Страна. ua» при этом написало, что в Киеве уже обсуждают план урегулирования конфликта России и Украины за 100 дней, который украинские политики получили от администрации Трампа. Согласно этому плану стороны могли бы заключить перемирие к Пасхе, а к 9 мая уже утвердить мирное соглашение.

Речь об этом плане зашла 22 января, когда американский лидер поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Тогда издание The Wall Street Journal написало, что Трамп намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Позже 23 января Трамп добавил, что усилия его команды по урегулированию украинского конфликта «уже в процессе».

Сам Зеленский 25 января заявил, что у президента США на самом деле нет реального плана прекращения конфликта на Украине. По его словам, на сегодняшний день Трамп не может знать всех деталей о том, чем всё закончится.