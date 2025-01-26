Севастополь, 26 января, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Режим ракетной опасности в Севастополе отменён. Об этом 26 января сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Отбой опасности по баллистике!» — написал он в Telegram-канале.

Развожаев объявил о режиме опасности в 15:49 (совпадает с мск), об отмене губернатор сообщил в 16:22. Информации о ракетных ударах по Севастополю нет. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Как передавало ИА Регнум, 19 января российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью две украинские ракеты. В регионе в ходе атак ВСУ объявляли ракетную опасность.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 23 января отметил, что под обстрелы украинской армии по российским регионам периодически попадает и гражданская инфраструктура. Противник пытается не только нанести вред российской армии и экономике страны, но также напугать население.