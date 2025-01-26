Минск, 26 января, 2025, 17:31 — ИА Регнум. По состоянию на 16:00 мск явка на выборах президента Белоруссии составила 75,49%. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе белорусского ЦИК.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«На 16:00 мск явка избирателей составила 75,49%», — сообщили в ЦИК.

Председатель белорусского центризбиркома Игорь Карпенко, выступая на пресс-конференции, заявил, что молодёжь активно участвует в выборах и явка впервые голосующих граждан составила 79,91%.

Самая большая явка зафиксирована в Могилёвской области, где проголосовали 83,12% избирателей. Также активно голосуют в Гомельской области — 80,91% и в Брестской области — 80,88%.

Явка в Минской области составила 76,50%, в Гродненской — 75,18%, в Витебской — 74,31% и в Минске — 62,48%.

Как сообщало ИА Регнум, 21–25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента. Явка составила 41,81% от числа граждан, включённых в избирательные списки. Как отметили российские наблюдатели, нарушений на выборах не было.

В воскресенье, 26 января, начался основной этап голосования. В 8:00 мск открылись избирательные участки, на каждом прозвучал государственный гимн республики. Зампредседателя ЦИК Белоруссии Алексей Башан объявил выборы состоявшимися.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943788" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Лукашенко — Зеленскому: ты плохой шоумен!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал в Белорусском государственном университете физической культуры. После этого он провёл пресс-конференцию. Он заявил, что не ищет преемника для передачи власти.

Избирательные участки в Белоруссии закроются в 20:00 мск.