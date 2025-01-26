Москва, 26 января, 2025, 17:27 — ИА Регнум. В Москве на 2025 год запланирована реабилитация 19 водных объектов. Об этом 26 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В планах на этот год — провести реабилитацию 19 водных объектов. Благоустроить почти 2,4 тыс. дворов, отремонтировать 16,7 тыс. подъездов», — написал он в Telegram-канале.

Подробности о местонахождении объектов и планируемом комплексе работ градоначальник раскрывать не стал.

На официальном портале мэра и правительства Москвы добавили, что в текущем году будут благоустроены территории рядом с 51 транспортным объектом общей площадью 347,2 га. В их число войдут общественные пространства и улицы возле четырёх станций Московского метрополитена, десяти станций МЦД, трёх транспортных узлов и других объектов.

Как сообщало ИА Регнум 10 января, в Новой Москве провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда. Водоём площадью более 2,7 гектара очистили от ила, укрепили береговую полосу и сформировали зоны биоплато. Очистка была выполнена без полного спуска воды, что позволило сохранить привычные условия для рыб и микроорганизмов.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы регулярно проводят обследования столичных водоёмов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации.