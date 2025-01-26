Москва, 26 января, 2025, 17:24 — ИА Регнум. В освещении конфликта на Украине западными СМИ произошёл показательный поворот. Об этом 26 января заявил сенатор Алексей Пушков.

Александр Кряжев/РИА Новости Алексей Пушков

«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к «коллективному признанию» того, что Россия побеждает», — написал он в Telegram-канале.

Пушков обратил внимание на то, что у этого разворота есть несколько причин, в том числе объективная реальность на фронте, намерение президента США Дональда Трампа вступить в переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а также неверие в способность Украины и Запада изменить ход конфликта.

Сенатор привёл слова профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена о том, что СМИ на Западе меняют нарратив по Украине, поскольку не могут игнорировать реальность. Дизен отмечал, что более двух лет на Западе декламировали, что «Украина побеждает», а любое несогласие клеймили как «российскую пропаганду», но теперь эти утверждения превратились в коллективный консенсус в западных медиа.

Как передавало ИА Регнум, 12 января Дизен призвал НАТО немедленно вступить в переговоры с Россией по вопросам безопасности. Такое заявление он сделал на фоне продвижения российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР), прикрепив к посту карту с актуальной линией фронта в районе Красноармейска.

24 января бывший президент Финляндии Саули Ниинистё раскритиковал глав стран Европы за то, что они не вступали в диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что таким поведением Европа может лишить себя участия в решении украинского конфликта.