Вашингтон, 26 января, 2025, 17:34 — ИА Регнум. Наиболее вероятной причиной возникновения пандемии COVID-19 стала утечка в исследовательской лаборатории в китайском Ухане. Такое мнение выразили представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Shen Bohan/Global Look Press

«На этой неделе агентство опубликовало новую оценку, в которой аналитики заявили, что теперь отдают предпочтение лабораторной версии. По мнению чиновников, за этим не стоит никаких новых разведданных. Однако, по словам людей, знакомых с отчётом, анализ частично основан на более тщательном изучении условий в лабораториях строгого режима провинции Ухань» — говорится в материале, опубликованном 25 января в американской газете The New York Times.

Отмечается, что ЦРУ не имеет достаточных данных, чтобы прийти к окончательному выводу. Тем не менее гипотеза об утечке информации из лаборатории находит всё больше сторонников среди офицеров управления, а бывшие чиновники говорят, что совсем не против того, чтобы администрация президента США Дональда Трампа организовала новую проверку происхождения COVID-19.

Издание также подчеркнуло, что одной из причин отсутствия подтверждённой и чёткой позиции по вопросу происхождения могли стать возможные ответные шаги со стороны Китая, с которыми США не хотят сталкиваться.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря американский конгресс опубликовал доклад по итогам двухлетнего расследования, где заявлялось, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение. Конгрессмены привели пять аргументов этой версии, отметив, что характеристики вируса не были обнаружены в природе, а все случаи COVID-19 якобы происходят из-за одного попадания в организм человека, хотя при других пандемиях всегда имелось несколько случаев распространения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также склоняется к версии о распространении COVID-19 естественным путём.