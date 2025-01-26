Берлин, 26 января, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Бундесвер представил министру обороны Германии Борису Писториусу проект нового военного морского корабля NTV-130. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

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Глава ведомства 24 января посетил военное подразделение судостроительной компании Lürssen Werft, расположенной в Бремене, где ему рассказали о новинке. Проектная длина корабля составляет 130 м, на его палубе смогут приземляться транспортные вертолёты массой до 22,5 т. Под палубой будет место для бронетанковой техники.

«Это очень, очень интересный проект, но он всё ещё находится на очень ранней стадии. Я думаю, что он очень интересный, очень перспективный», — прокомментировал Писториус разработку.

По данным издания, новый корабль планируют использовать в Балтийском море для защиты важной инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, Писториус в декабре 2024 года призвал укреплять немецкую армию, чтобы Германия могла противостоять «российской угрозе». По его мнению, эта проблему будет нарастать, если её игнорировать.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в начале января 2025 года заявил, что нужно увеличить военный бюджет страны с 2 до 3,5%. Канцлер Германии Олаф Шольц на это ответил, что в этом случае нужно нарастить расходы на оборону с €80 млрд до €140 млрд, и такие деньги негде взять.