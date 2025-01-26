Мирная жительница Горловки в ДНР была ранена при обстреле со стороны ВСУ
Донецк, 26 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Мирная жительница Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 26 января рассказал глава городского округа Иван Приходько.
«В результате обстрела посёлка Химик со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее, 24 января, при обстреле со стороны ВСУ ранения получили 12 жителей Горловки в ДНР. В этот же день в результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве «Строитель» погибла мирная жительница городского округа.
Как сообщало ИА Регнум, 20 января ВСУ нанесли удар по Горловке, в результате которого пострадали семь мирных жителей. Тогда же при ударе украинской армии по селу Бехтеры в Херсонской области пострадали 27 человек, среди них четверо детей. ВСУ использовали для атаки кассетные боеприпасы. Два прилёта зафиксированы рядом со школой, когда дети и учителя шли на занятия.