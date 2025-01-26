Донецк, 26 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Мирная жительница Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила ранения в результате обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 26 января рассказал глава городского округа Иван Приходько.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«В результате обстрела посёлка Химик со стороны украинских террористов ранена мирная жительница Горловки», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее, 24 января, при обстреле со стороны ВСУ ранения получили 12 жителей Горловки в ДНР. В этот же день в результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве «Строитель» погибла мирная жительница городского округа.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января ВСУ нанесли удар по Горловке, в результате которого пострадали семь мирных жителей. Тогда же при ударе украинской армии по селу Бехтеры в Херсонской области пострадали 27 человек, среди них четверо детей. ВСУ использовали для атаки кассетные боеприпасы. Два прилёта зафиксированы рядом со школой, когда дети и учителя шли на занятия.