Москва, 26 января, 2025, 17:05 — ИА Регнум. В правила пользования московским метро добавили новые пункты. Об этом 25 января сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки ещё безопаснее и комфортнее. Например, обновили условия провоза самокатов, велосипедов и животных», — цитирует Ликсутова Telegram-канал Дептранса.

Теперь велосипеды и средства индивидуальной мобильности необходимо перевозить в чехлах или упаковках. Исключение сделали для детских вариантов. Также по территории станций и подуличным переходам нельзя передвигаться на велосипедах, роликах и средствах индивидуальной мобильности.

Пассажирам метро запретили использовать электронные сигареты и вейпы и рекомендовали слушать аудио и смотреть видео в наушниках.

Не обошло обновление и провоз питомцев. Домашних животных необходимо будет транспортировать в клетках, переносках или специальных контейнерах. Исключением будут собаки-проводники на поводке, так как они работают, сопровождая слабовидящих и незрячих пассажиров.

Ранее, 10 января, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году в Москве в рамках стратегии развития построят 32 новые станции метрополитена. При этом восемь уже открыли в 2024 году, а ещё 32 должны начать работать в следующие шесть лет. Он добавил, что в 2025 году будет продолжаться проектирование новой Бирюлёвской линии метро, на которой должно быть построено ещё 10 станций.