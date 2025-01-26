Минск, 26 января, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах главы государства отдал голос «за всех». Об этом 26 января он рассказал журналистам на своём избирательном участке.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться — за всех!» — сказал белорусский лидер, выйдя из кабинки для голосования.

Лукашенко голосовал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Во время появления президента в здании произошёл курьёзный случай с его шпицем по кличке Умка. Собака пометила двери зала Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Ранее, с 21 по 25 января, в республике прошло досрочное голосование. В эти дни свой выбор сделали 41,81% от числа тех, кто включён в списки избирателей.