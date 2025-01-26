Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовал «за всех»
Минск, 26 января, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на выборах главы государства отдал голос «за всех». Об этом 26 января он рассказал журналистам на своём избирательном участке.
«Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться — за всех!» — сказал белорусский лидер, выйдя из кабинки для голосования.
Лукашенко голосовал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Во время появления президента в здании произошёл курьёзный случай с его шпицем по кличке Умка. Собака пометила двери зала Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Ранее, с 21 по 25 января, в республике прошло досрочное голосование. В эти дни свой выбор сделали 41,81% от числа тех, кто включён в списки избирателей.