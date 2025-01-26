Рига, 26 января, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был повреждён 26 января, вероятно, из-за внешнего воздействия. Об этом сообщил латвийский портал LSM со ссылкой на владельца кабеля — компанию «Латвийский государственный радиотелевизионный центр».

Global Look Press

«Рано утром в воскресенье в Балтийском море был повреждён подводный оптоволоконный кабель госпредприятия «Латвийский государственный радиотелевизионный центр», — говорится в сообщении.

По данным портала, системы мониторинга компании зафиксировали перебои в передаче данных на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом.

По словам руководителя отдела коммуникаций компании Винеты Спругайне, есть основания полагать, что повреждение кабеля вызвано внешним воздействием. Из-за инцидента премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала совещание ответственных служб и министерств.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. На следующий день ещё три подводных кабеля связи между этими странами вышли из строя.

27 декабря погранслужба и полиция Финляндии задержали гружённый нефтью танкер Eagle S по подозрению в обрыве EstLink 2 и ещё двух кабелей связи.

14 января шведская общественная телекомпания SVT сообщила, что соединяющий Швецию, Литву, ФРГ и Финляндию подводный кабель в Балтийском море получил повреждение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 января заявила, что НАТО воспользовалось происшествием с повреждением подводных кабелей в Балтийском море в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в этом стратегическом регионе. Она подчеркнула, что страны Запада продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 18 января заявил ИА Регнум, что военная миссия кораблей НАТО в Балтийском море призвана создать препятствия торговому флоту России. По его словам, альянс хочет изолировать российский флот на Балтике и не в первый раз предпринимает попытки превратить Балтийское море в своё внутренне море.