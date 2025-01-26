Москва, 26 января, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Украинский фигурист Вадим Колесник, призвавший не допускать российских спортсменов к отбору на Олимпийских играх, или безумен, или плохо информирован. Об этом 26 января заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону российский спортсмен Дмитрий Васильев.

Global Look Press

Международный союз конькобежцев 20 января разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпиаде в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах. Колесник 23 января заявил, что российских фигуристов якобы нельзя допускать до отбора к Олимпиаде в Италии.

Комментируя слова фигуриста, Васильев отметил, что в отношении российской политики появилось много заблуждающихся — или плохо информированных о том, что происходит, или подверженных воздействию антироссийской пропаганды.

«Или просто сумасшедших. Этот человек и относится к одной из этих категорий, он сам себя в неё определил», — процитировало Васильева «РИА Новости».

Российский спортсмен добавил, что на подобные заявления не стоит обращать внимания.

Как сообщало ИА Регнум, зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Квалификационный турнир по фигурному катанию состоится 17–21 сентября 2025 года в Китае.

Согласно решению Международного союза конькобежцев, Россия, допущенная к отбору, сможет заявить только по одному спортсмену или паре в каждом виде программы в фигурном катании.

Восьмикратный чемпион мира российский конькобежец Павел Кулижников заявил по поводу нейтрального статуса для российских спортсменов, что «всё зависит от критериев». В целом нейтральный статус нельзя назвать хорошей идеей ни для России, ни для спортсменов. Очевидно, что «будет много неприятных инцидентов». Например, за месяц до ОИ могут отозвать статус или «какой-нибудь мельдоний найти». Спортсмен подчеркнул, что лично он не на всё будет согласен.