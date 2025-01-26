Алтай, 29 декабря, 2006, 10:20 — ИА Регнум. Сегодня, 29 декабря, в Горно-Алтайске объявлен приговор 16-летнему подростку, который в августе этого года убил отдыхавших в Республике Алтай журналиста из Омска Александра Петрова , его жену Алену, и их малолетних сыновей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, суд приговорил Руслана Кулиша к максимально возможному для несовершеннолетнего наказанию - 10 годам заключения.

Суд признал Кулиша виновным в нескольких преступлениях, предусмотренных УК РФ - покушении на убийство; убийстве, совершенном из корыстных побуждений; убийстве двух или более лиц, совершенном в отношении жертв, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии; а также в разбое.

Суд установил, что 8 августа Руслан Кулиш покушался на убийство предпринимателя Владимира Енокяна: он обстрелял его машину, однако Енокяну удалось скрыться. Через несколько часов Кулиш увидел остановившихся лагерем на берегу реки семью Петровых. Он ранил из ружья Александра, Алену, 7-летнего Никиту. Затем он добивал свои жертвы топором, камнями и прикладом ружья. 3-летнего Артема он убил прикладом ружья. Тела убитых он скинул в реку.

Преступление Кулиш совершил с целью завладеть автомобилем убитых. На Mitsubishi он спустился к деревне Туекта, взял с собой несколько друзей и подруг, и вместе они отправились развлекаться в столицу Республики Алтай - Горно-Алтайск. Друзья помогали Кулишу избавиться от следов преступления.

Руслан Кулиш был задержан 17 августа, уже после того, как местные жители обнаружили тела Александра и Алены Петровых. Он дал признательные показания, и суд санкционировал его арест. Чуть позже в реке были обнаружены тела Никиты и Артема.

Психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что на момент совершения преступления Кулиш был вменяем, психическими заболеваниями не страдал и не страдает.

Судебные слушания по этому делу начались в Верховном суде Республики Алтай 15 декабря. Подсудимый вину признал частично. Он заявил, что часть показаний была дана им под давлением, его якобы избивали резиновыми дубинками.

Судья Айдар Саутканов, оценив имеющиеся в деле доказательства, приговорил Кулиша к максимально возможному для несовершеннолетних преступников наказанию - 10 годам лишения свободы.