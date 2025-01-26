Вашингтон, 26 января, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Российская армия начала применять в зоне спецоперации новые FPV-дроны с камерами-фотоловушками, способными передавать видеосигнал при обнаружении движения. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

Евгений Биятов/РИА Новости

Новые дроны представляют собой эффективные и незаметные устройства слежения, о которых мечтали американские военные, говорится в опубликованной 21 января статье. Ранее такое оборудование использовали для получения фото — и видеоматериалов о животных, теперь комплектующие для него сильно подешевели, и они доступны для массового применения на линии фронта.

Отмечается, что такие беспилотники могут быть скрытно установлены вдоль дорог для передачи видеоизображений движущихся объектов. Также их можно использовать на подступах к позициям при обороне, чтобы заранее заметить приближение противника. Чтобы усложнить их обезвреживание, ловушки можно заминировать.

По данным издания, новые дроны с камерами наблюдения демонстрируют впечатляющие результаты благодаря своей воздушной мобильности и современным технологиям. Информацию с них можно получать на обычный смартфон.

Как передавало ИА Регнум, новосибирские учёные 23 января представили новые модели военных беспилотников «Касатка» и «Микроб». Первый из них может использоваться как ложная цель для средств противовоздушной обороны противника, а второй способен подниматься на высоту до 2 км и передавать сигнал на расстояние до 50 км.

Концерн «Калашников» также объявил 21 января о разработке нового дрона-камикадзе «КУБ-2-Э» малого и среднего классов. Его в феврале представят на выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Новая модель отличается высокой манёвренностью, а её оптико-электронные системы позволяют эффективно атаковать движущиеся цели.

В июне 2024 года Минобороны РФ продемонстрировало новый ударно-транспортный беспилотник «Перун». Он может переносить до 200 кг полезного груза, а также проводить разведку и поисковые работы.