Краснодар, 26 января, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Оперштаб Краснодарского края впервые показал кадры с танкером «Волгонефть-212», затонувшим в Чёрном море.

Кадр из видео

Водолазы сняли судно с разных ракурсов, на видео попали и корпус, и вид палубы, а также некие детали на морском дне. 25 января на глубине 15 м и ниже специалисты обследовали корму танкера, используя телеуправляемый подводный аппарат.

«По результатам обследования, протечек мазута нет. Грунт вокруг судна достаточно чистый, маслянистых пятен также не обнаружили», — указано в Telegram-канале штаба.

Корма танкера «Волгонефть-212» находится в 11 км от береговой линии. Части корпуса опустились на глубину в 20 м. Водолазы регулярно спускаются к судну для мониторинга его состояния, а также показателей воды и грунта.

Как сообщало ИА Регнум, во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.

25 января Морспасслужба досрочно завершила откачку мазута кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшего на мель у мыса Панагия. С 19 по 25 января из танкера в битумовозы откачали 1488 т мазута, после нефтепродукты вывезли в 20 железнодорожных цистернах. Теперь началась разработка проекта утилизации кормовой части судна, завершить которую планируется до 30 января, отметил вице-премьер. До 31 марта разделка танкера должна быть полностью закончена.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами и выразил надежду, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.