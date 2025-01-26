Энергодар, Запорожская область, 26 января, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. Об этом 26 января сообщил врио главы города Максим Пухов.

Global Look Press

«Сегодня, второй раз за неделю, зафиксирована попытка ВСУ атаковать Энергодар. В центре города был сбит дрон ВСУ. Детонация произошла в небе — разрушений и пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

Пухов напомнил, что предыдущая террористические атака была 22 января. Оба удара были нацелены на центр города.

Как передавало ИА Регнум, 22 января украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара. Было зафиксировано не менее четырёх БПЛА. Возгораний не было, никто не пострадал.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина уточнила, что украинские беспилотники не атаковали объекты атомной станции. При этом она отметила, что инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известят о произошедшем.