Киев, 26 января, 2025, 16:43 — ИА Регнум. В Киеве обсуждают план урегулирования конфликта России и Украины за 100 дней, который украинские политики получили от администрации президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом 26 января написало издание «Страна. ua».

Global Look Press

В материале уточнятся, что американский президент якобы собирается обсудить свой план с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в январе–феврале. В случае, если стороны найдут точки соприкосновения, то Зеленского призовут отменить свой указ о запрете переговоров с Россией, и к Пасхе удастся заключить перемирие, а к 9 мая — мирное соглашение.

Документ содержит пункт о том, что с 20 апреля стороны должны будут прекратить огонь по всей линии фронта, кроме того, Украина должна будет вывести войска из Курской области.

После этого начнётся международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Москвой и Киевом. Условиями мира будет отказ Украины от вступления в НАТО, сохранение численности украинской армии, отказ украинской стороны от попыток вернуть утраченные территории без обязательства признать суверенитет России над ними, отмена части санкций против РФ, прекращение на Украине всех действий против Украинской православной церкви и русского зыка.

Согласно плану, который приводит «Страна», после принятия декларации о мирном соглашении 9 мая Украина не будет продлевать военное положение и мобилизацию. В конце лета в стране пройдут президентские выборы, а после — парламентские и местные.

25 января Зеленский заявил, что у президента США на самом деле нет реального плана прекращения конфликта на Украине. По его словам, на сегодняшний день Трамп не может знать всех деталей о том, чем всё закончится.

Ранее, 22 января, американский лидер поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Издание The Wall Street Journal написало, что Трамп намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Позже 23 января Трамп добавил, что усилия его команды по урегулированию украинского конфликта «уже в процессе».

20 января Путин отметил, что Россия готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Он подчеркнул, что также должны быть учтены законные интересы России. Он добавил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.