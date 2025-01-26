Лукашенко: Зеленский выкобенивался как мог, оттягивая переговоры 2022 года
Лукашенко: Зеленский выкобенивался как мог и оттягивал переговоры в 2022 году
Минск, 26 января, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оттягивал переговоры весной 2022 года всеми силами. Об этом 26 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами.
Глава государства рассказал, как проходила встреча украинской делегации с российской стороной в 2022 году.
«Зеленский выкобенивался как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи. И, откровенно скажу, я россиян уже удерживал», — отметил глава белорусского государства.
Отмечается, что затем представители Украины попросили перенести место переговоров из Гомеля в Беловежскую пущу, а после двух состоявшихся раундов переговоров попросились в Стамбул. Лукашенко отметил, что и на это было дано согласие, лишь бы не прекращался диалог по мирному урегулированию кризиса.
Как передавало ИА Регнум, 23 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима снова вбросил дезинформацию, заявив, что мирные переговоры Москвы и Киева весной 2022 года якобы не были настоящими переговорами. Отмечается, что неясно, почему Киев не заявил об этом раньше и так сильно уговаривал начать эту встречу.
В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин напомнил, что в ходе мирных переговоров в Стамбуле руководитель киевской делегации Давид Арахамия парафировал проект договора между Москвой и Киевом. Документ мог стать базой для урегулирования конфликта, отметил российский лидер.