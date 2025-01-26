Минск, 26 января, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оттягивал переговоры весной 2022 года всеми силами. Об этом 26 января заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

Глава государства рассказал, как проходила встреча украинской делегации с российской стороной в 2022 году.

«Зеленский выкобенивался как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи. И, откровенно скажу, я россиян уже удерживал», — отметил глава белорусского государства.

Отмечается, что затем представители Украины попросили перенести место переговоров из Гомеля в Беловежскую пущу, а после двух состоявшихся раундов переговоров попросились в Стамбул. Лукашенко отметил, что и на это было дано согласие, лишь бы не прекращался диалог по мирному урегулированию кризиса.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943772" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Лукашенко — Зеленскому: ты плохой шоумен!

Как передавало ИА Регнум, 23 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава киевского режима снова вбросил дезинформацию, заявив, что мирные переговоры Москвы и Киева весной 2022 года якобы не были настоящими переговорами. Отмечается, что неясно, почему Киев не заявил об этом раньше и так сильно уговаривал начать эту встречу.

В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин напомнил, что в ходе мирных переговоров в Стамбуле руководитель киевской делегации Давид Арахамия парафировал проект договора между Москвой и Киевом. Документ мог стать базой для урегулирования конфликта, отметил российский лидер.