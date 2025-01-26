Санкт-Петербург, 26 января, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть проведена большая дипломатическая работа. Об этом 26 января заявила экс-глава МИД Австрии, руководитель Центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль.

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Она отметила, что нельзя начинать контакты сразу с рукопожатия лидеров и потом решать бюрократические вопросы. По её словам, это должно происходить наоборот, «снизу вверх».

«Дело не только в доверии. Мы должны выйти за рамки создания атмосферы и создать условия, при которых это рукопожатие, эта встреча, эта пресс-конференция… всё это должно основываться на очень хорошо подготовленной твёрдой почве, и это может быть только результатом, перед этим нужно проделать много другой работы», — приводит её слова «РИА Новости».

Она обратила внимание на то, что сегодня у России и США крайне низкий уровень дипломатических отношений, добавив, что начинать работу надо именно с этого.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным в самое ближайшее время, насколько это возможно. Он добавил, что слышал, как российский лидер тоже говорил о готовности к встрече. Американский президент допустил, что президент РФ захочет заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Путин 24 января сообщил, что готов спокойно поговорить с Трампом по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес для России и США. Он добавил, что с американским коллегой им есть о чём поговорить, в том числе по вопросам в сфере энергетики. Российский лидер добавил, что с Трампом у него всегда были деловые отношения.

Также Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от контактов с Вашингтоном. В том, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена не захотела вести диалог, вины России нет, подчеркнул он.