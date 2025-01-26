Париж, 26 января, 2025, 16:16 — ИА Регнум. Посетитель супермаркета в городе Апт округа Воклюз на юге Франции ранил ножом двух человек, нападавшего задержали на месте. Об этом 26 января сообщила французская радиостанция France Bleu.

Global Look Press

По информации журналистов, мужчина 25 января прокричал «Аллах Акбар» и ударил ножом одного из покупателей. При задержании злоумышленника также лёгкие ранения получил один из охранников.

Национальная прокуратура по борьбе с терроризмом начала расследование дела по статье о покушении на убийство в связи с террористической деятельностью. Есть сведения, что в 2016 году этот же мужчина возле колледжа разместил муляж взрывчатки.

Сообщается, что задержанный числится в системе профилактики радикализации вероятных террористов. Он уже попадал в поле зрения полиции. Источник, знакомый с материалами дела, утверждает, что злоумышленник страдает психическими расстройствами.

Как передавало ИА Регнум, 22 января в церковь в коммуне Брив департамента Коррез в центральной Франции зашёл обнажённый мужчина с ножом. Когда на место прибыли сотрудники полиции, он угрожал им оружием. Правоохранители застрелили злоумышленника на месте.