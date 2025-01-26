Брюссель, 26 января, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Немецкий депутат Европарламента Нела Риль выступила с предложением запретить трек «Сигма-бой» по причине «внедрения через его прослушивание пророссийских взглядов».

Кадр из видео

«Поп-культура — это не просто хит-парады. Это то, как распространяются тенденции, идеи и ценности, формируется наш образ мышления и видение мира», — написала она 23 января в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Депутат опубликовала своё выступление в Европарламенте, в котором утверждает, что трек написали якобы для внедрения российских идей и патриархальных взглядов на мир. Она призвала критически осмыслить попадающий в кинопространство контент.

Отрывки из трека «Сигма-бой» использовали блогеры по всему миру. Ролики под него снимают в европейских странах, США, Канаде и даже в Азии. Исполнительницами стали 12-летняя Анна-Мария Янковская из Москвы и уроженка Санкт-Петербурга 12-летняя Света Betsy.

Как сообщало ИА Регнум, в январе прошлого года власти Украины признали невозможность полностью ограничить доступ к контенту из России. Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» София Федина отметила, что население использует VPN-сервисы для обхода ограничений. По словам парламентария, недавно во Львове она встретила группу девушек, которые пользовались заблокированной на Украине социальной сетью «ВКонтакте».