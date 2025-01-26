Москва, 26 января, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Через 40–50 лет средняя температура воздуха в Москве в зимний период повысится примерно 3 градуса, из-за чего некоторые зимы могут быть совсем без снега. Об этом 26 января рассказал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам специалиста, за последние 50 лет средняя температура воздуха в России зимой возросла примерно на 3 градуса, причём в Арктической зоне потепление было несколько большим, чем в южной части России.

«В какие-то годы, через 40–50 лет, наверное, не будет снега в Москве, в какие-то годы его будет довольно много. Средняя зима станет примерно на 3°С теплее, но не на 10°С», — привело его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 25 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о начале четвёртой оттепели в Москве с начала января. По его словам, в первом месяце нового года температура воздуха в столице более чем на пять градусов выше нормальных климатических значений.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова 26 января заявила, что метеорологическая весна в нынешнем году будет приходить в Москву несколько раз. При этом она уточнила, что окончательное наступление тепла прогнозируется в середине марта.