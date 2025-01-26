Минск, 26 января, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Померанский шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко по кличке Умка пометил зал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики на выборах президента страны. Курьёзный случай 26 января попал на камеры, ведущие прямую трансляцию из инфоцентра.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

На кадрах видно, как декоративная собака белого цвета, заходящая в зал вместе со своим хозяином, пометила дверь избирательного участка в Белорусском государственном университете физической культуры.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января.

Как передавало ИА Регнум, белорусский президент 9 мая 2024 года приехал на парад Победы на Красной площади в Москве вместе с белым шпицем по кличке Умка.

Позже издание Bild написало, что собака Лукашенко стала отвлекающим манёвром во время парада. По его мнению, на мероприятии не хватало гостей из-за рубежа, погода была промозглой, но запомнит международная аудитория именно белого шпица Умку.