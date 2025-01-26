Севастополь, 26 января, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Власти Севастополя днём 26 января объявили ракетную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Баллистика! Принять меры безопасности!» — написал он в Telegram-канале.

До этого Развожаев 21 января объявлял воздушную тревогу. Режим опасности действовал около получаса.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО в течение ночи с 25 на 26 января над регионами РФ ликвидировали 15 украинских беспилотников. Из них восемь были подавлены над Ростовской областью, шесть — над Курской и один — над Белгородской.

В ночь на 24 января российские войска сбили и перехватили 121 дрон, запущенный украинской армией. Аппараты противника были сбиты над Республикой Крым, Москвой, Московской, Брянской, Рязанской Курской, Саратовской, Ростовской, Белгородской, Тульской, Орловской и Липецкой областями.