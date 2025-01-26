Курск, 26 января, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 180 военных, общие потери украинской стороны за всё время боёв в Курской области превысили 55 тыс. человек. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Отмечается, что за сутки солдатам ВС РФ удалось ликвидировать помимо 180 военнослужащих американскую боевую машину Bradley, четыре бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийскую установку, две гаубицы, миномёт, три станции радиоэлектронной борьбы, два пункта управления беспилотниками и склад с боеприпасами. В МО РФ также добавили, что за всё время боёв на курском направлении ВСУ потеряли более 55 тыс. бойцов.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение… ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день российская армия нанесла удары по объектам энергетики, обеспечивающим действия украинских формирований и военно-промышленный комплекс Украины. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения дронов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки и по скоплениям украинских военных и техники в 153 районах.

Накануне, 25 января, армия России нанесла удары по военным аэродромам и складам с дронами на Украине. Также были нанесены удары по скоплениям личного состава и техники противника в 132 районах.