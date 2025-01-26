Минск, 26 января, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности Белоруссии достаточно одного ракетного комплекса «Орешник». Об этом 26 января во время пресс-конференции заявил президент республики Александр Лукашенко.

Владимир Смирнов/ТАСС

Он уточнил, что первую установку «Орешника» разместят в стране, как только Россия её произведёт.

«Если уже [случится что-то] чрезвычайное и нужен будет «Орешник», мы ввезем из России из тех, которые у них сегодня есть», — добавил президент Белоруссии.

Ранее на пресс-конференции Лукашенко заявил, что «Орешник» будет в Белоруссии со дня на день. Он уточнил, что разместить комплекс могут недалеко от Смоленска.

6 декабря, белорусский лидер попросил о размещении установки президента России Владимира Путина. Он также хотел, чтобы при положительном решения этого вопроса Минск мог сам выбирать вероятные цели для ударов.

Российский лидер ответил, что это будет возможно в 2025 году, когда РФ нарастит производство ракет. Путин добавил, что перед этим нужно будет решить ряд технических вопросов, чтобы учесть вопросы обеспечения безопасности республики.