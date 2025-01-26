Москва, 26 января, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по объектам энергетики, которые обеспечивают действия украинских формирований и военно-промышленный комплекс Украины. Об этом 26 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ДТЭК

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим действия ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины», — рассказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что также удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения дронов и безэкипажных катеров, а также местам их подготовки к боевому применению и по скоплениям личного состава и техники противника в 153 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по скоплению личного состава и техники ВСУ в Одесской области. Он добавил, что также удары наносились по военным объектам в Староконстантинове, Днепропетровске, Житомире, Херсоне, Харькове и Сумах.

Накануне, 25 января, армия России нанесла удары по военным аэродромам и складам с дронами на Украине. Также были нанесены удары по скоплениям личного состава и техники противника в 132 районах.