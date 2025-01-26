Москва, 26 января, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Зелёное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Зелёное Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Генерал добавил, что за сутки на этом направлении российские войска нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ). Противник потерял до 650 военных, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, 25 января источник в силовых структурах рассказал, что российская армия почти полностью выбила ВСУ из села Котлино, расположенного к западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. На этом направлении украинские войска понесли большие потери.

24 января российские войска освободили населённый пункт Тимофеевка в ДНР, 23 января — Солёное в ДНР, 22 января — Западное в Харьковской области, 21 января — Волково в ДНР, 20 января — Шевченко в ДНР и Новоегоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР), 19 января — Воздвиженку, а 18 января — Петропавловку и Времевку в ДНР.

За неделю с 11 по 17 января российские военные освободили в зоне проведения специальной военной операции населённые пункты Терны, Песчаное, Украинка, Нескучное, Славянка в ДНР, а также Калиново в Харьковской области.