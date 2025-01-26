Вашингтон, 26 января, 2025, 15:33 — ИА Регнум. НАТО планирует создать канал связи, чтобы делиться строго секретной военной информацией со странами и промышленным сектором Евросоюза, что поможет убедить западные оборонные компании наращивать производство военной продукции. Об этом 26 января заявило американское агентство Bloomberg.

Global Look Press

«По словам людей, попросивших не называть их имени, альянс ищет способ передавать совокупные плановые показатели в безопасном для использования формате с целью убедить компании увеличить производительные мощности. По словам одного собеседника, этот шаг потребует консенсуса среди союзников и может быть одобрен в течение нескольких месяцев», — говорится в статье.

Издание уточнило, что в секретных данных будет говориться о том, какое вооружение и оборудование планируют производить члены альянса. Инициативу рассматривают в рамках призывов генсека альянса Марка Рютте переходить к военному мышлению.

Программа в том числе рассчитана на то, что в странах ЕС, которые не входят в НАТО, начав знакомиться с секретными данными, будут привыкать к терминологии блока. Ожидается также, что обмен информацией позволит Евросоюзу и альянсу гармонизировать нормы как по военным вопросам, так и по вопросам двойного назначения, таким как радиочастоты.

Как передавало ИА Регнум, Рютте 15 января призвал депутатов Европарламента переходить к военному мышлению и наращивать расходы на оборону. По его мнению, если этого не делать, через пять лет европейцам якобы придётся идти на курсы русского языка или переселяться в Новую Зеландию.

Президент РФ Владимир Путин ещё в июне 2024 года назвал бредом заявления, будто Россия планирует напасть на Европу. По мнению главы государства, эту пропаганду на Западе распространяют, пытаясь оправдать гонку вооружений. Он указал на то, что отношения Москвы с рядом европейских государств деградировали, и в этом нет вины российской стороны.