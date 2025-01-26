Париж, 26 января, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Возможное наложение Венгрией вето на продление санкций Европейского союза против России может обернуться их отменой. Такое мнение 26 января высказал лидер французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Global Look Press

По его мнению, Брюссель находится на грани нервного срыва, так как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что может не поддержать продление санкций ЕС против России.

«Если он наложит вето 31 января, этим идиотским санкциям придёт конец», — написал Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).

Политик добавил, что антироссийские санкции необходимо срочно отменить, потому что они убивают экономику Европы.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Bloomberg 22 января написало, что ЕС не сможет продлить санкции против России, если на такое решение не согласится Орбан. Отмечалось, что у Брюсселя не имеется запасного плана для продления санкционных мер при таком развитии ситуации.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 23 января заявил, что Будапешт намерен обсудить с новой администрацией США продление санкций ЕС. По его словам, затем, 27 января, эту тему обсудят на заседании в Брюсселе.

Президент России Владимир Путин в середине декабря 2024 года заявил, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Он добавил, что государство развивается и его экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию РФ не увенчаются успехом.