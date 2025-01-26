Ростов-на-Дону, 26 января, 2025, 15:36 — ИА Регнум. В ДТП с участием микроавтобуса под Ростовом погибли два человека, ещё семь получили травмы. Об этом 26 января заявила пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области в Telegram-канале.

Госавтоинспекция Ростовской области

Отмечается, что утром на 127-м км автодороги Ростов — Семикаракорск — Волгодонск водитель Lada Priora совершил обгон по правой обочине, задел неасфальтированную часть дороги, из-за чего автомобиль занесло, и он столкнулся сначала с Kia Rio, а затем на встречной полосе — с микроавтобусом Luidor.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля LADA Priora скончались на месте. Семь пассажиров автобуса Luidor пострадали и доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день в Кургане девушка за рулём Volkswagen въехала в остановку, на которой стояли пешеходы. Отмечается, что одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла на месте.