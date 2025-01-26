Явка на выборах президента Белоруссии на 14:00 мск составила 66,41%
Минск, 26 января, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Явка на выборах президента Белоруссии по состоянию на 14:00 мск составила 66,41%. Об этом 26 января сообщил ЦИК республики.
«На 14:00 [мск] явка избирателей составила 66,41%», — сообщили в избиркоме.
Активнее всего избиратели голосуют в Гомельской области, где к настоящему моменту проголосовали 72,92% избирателей. В Могилёвской области явка составила 72,89%, в Брестской — 72,86%.
Согласно данным ЦИК, в Гродненской области проголосовали 65,6% избирателей, в Витебской — 65,12%, в Минской — 63,73% и в столице Белоруссии — 56,61%.
Как сообщало ИА Регнум, избирательные участки в Белоруссии открылись в восемь утра. По состоянию на 10:00 мск явка составила 47,56%. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на избирательном участке, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Голосование будет проходить до 20:00 мск.
В Белоруссии с 21 по 25 января прошло досрочное голосование, в ходе которого проголосовало 41,81% от числа тех, кто включён в списки избирателей. Российские наблюдатели не выявили никаких нарушений в ходе голосования.