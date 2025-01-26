Минск, 26 января, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Российские гиперзвуковые баллистические ракеты средней дальности «Орешник» появятся в Белоруссии со дня на день. Об этом 26 января на пресс-конференции заявил президент республики Александр Лукашенко.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию», — сказал он.

Белорусский президент уточнил, что комплекс на территории Белоруссии могут разместить ближе к Смоленску.

Ранее, 6 декабря, Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы в Белоруссии разместили ракеты «Орешник». Он также хочет, чтобы при положительном решения этого вопроса Минск мог сам выбирать вероятные цели для ударов.

Российский лидер ответил, что это будет возможно в 2025 году, когда РФ нарастит производство ракет. Он уточнил, что перед этим также нужно будет решить ряд технических вопросов, чтобы учесть вопросы обеспечения безопасности республики.

9 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Запад услышал сигнал России о планах Москвы по размещению «Орешника» в Белоруссии. Он выразил уверенность в том, что западные страны не только зафиксировали этот сигнал, но и восприняли его крайне серьёзно.

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