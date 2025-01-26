Минск, 26 января, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ищет преемника для передачи власти.

Global Look Press

«Я этого преемника не ищу», — заявил он журналистам на пресс-конференции.

При этом глава республики заметил, что более старшему поколению чиновников небезразлично, кто будет потом у власти.

«Но мы пока живём этими выборами. После выборов будем думать», — добавил Лукашенко.

Как ранее передавало ИА Регнум, 26 января Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии. Он поздоровался с членами избирательной комиссии и, взяв бюллетень, зашёл в кабинку для голосования. Предваряя вопросы журналистов, он пошутил, что проголосовал за всех.

Позднее Лукашенко признал, что не хотел участвовать в нынешних выборах главы республики. Даже без его руководства государство не свернёт с намеченного пути, заключил он.

Зампредседателя ЦИК Белоруссии Алексей Башан рассказал, что выборы президента признаны состоявшимся. Явка по состоянию на 14:00 мск составила 66,41%.