Минск, 26 января, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Белоруссия поддерживает определённые контакты с украинцами. Об этом 26 января заявил президент республики Александр Лукашенко.

Telmo Pinto/Global Look Press

«Да, мы поддерживаем определенные контакты с украинцами. Мы это не в сепаратном порядке делаем, россияне знают об этом», — подчеркнул глава государства в беседе с журналистами.

Украинский народ должен когда-то отвязаться по-настоящему и избрать своего президента, который с двумя парами сапог, с двумя шинелями начнёт восстанавливать страну и договариваться с соседями, подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко сообщил, что в прошлом году в Белоруссию с Украины прибыли 300 тыс. человек. Многие из них пересекли границу тайно. Он добавил, что беженцев не арестовывают и не задерживают, а стараются оказать возможную помощь. Часть украинцев, по его словам, далее перебираются в Польшу, часть — в Россию. Те, кто желает остаться в Белоруссии, получают рабочие места, возможность бесплатно обучаться и обслуживаться в медучреждениях и скидку на коммунальные услуги в размере 50%.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает контакты с украинскими властями. По словам белорусского лидера, несмотря на то, что контакты находятся на минимальном уровне, они помогают сохранять контакты на гуманитарном уровне, включая обмен военнопленными между Киевом и Москвой.

В том же месяце он подчёркивал, что Белоруссия будет делать всё возможное ради мирного сосуществования с Украиной. Минск никогда не инициировал никакого противостояния с Киевом, напомнил глава государства. Лукашенко отметил, что по определённым каналам контакты с украинцами поддерживаются и обсуждаются и гуманитарные вопросы, например, оздоровление детей.