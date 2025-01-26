СМИ сообщили, что команду Трампа расколол вопрос введения пошлин
Politico: команду Трампа расколол вопрос введения пошлин
Вашингтон, 26 января, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Администрации президента США Дональда Трампа пока не удалось сформировать единую позицию касательно дальнейших действий по введению пошлин на продукцию из других государств. Об этом сообщила американская газета Politico.
В материале от 24 января отмечается, что американский лидер и сам пока, вероятно, не решил окончательно, как подходить к вопросу введения пошлин и когда наступит подходящий момент для подобного решения.
«Он также должен решить, введут ли в отношении конкретных стран наиболее высокие пошлины и будет ли он делать исключения для конкретных отраслей и товаров», — уточняет газета.
Авторы называют поразительную степень неопределённости главным примером разногласий в команде Трампа по политическим вопросам. При этом источники издания утверждают, что пошлины в любом случае последуют. Произойти это может уже в следующие пару месяцев.
Отсутствие определённости в вопросе связывается с тем, что предложения выдвигают два разных политических лагеря. Первый сформировался вокруг министра финансов США Скотта Бессента и главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета. Они настаивают на постепенных и точечных пошлинах, которые не приведут к разгону инфляции. Им противостоит торговый представитель США Джеймисон Грир и ещё ряд политиков, поддерживающих повсеместные тарифы.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре Трамп заявил, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. В преддверии выборов он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Политик пообещал путём введения пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.
Также американский политик не исключал ввод 100% пошлин на продукцию стран БРИКС и высокие пошлины для Канады.
Президент России Владимир Путин напомнил, что за период отсутствия Трампа в Белом доме позиции доллара были сильно подорваны. Российский лидер указал, что значимость американской валюты в мировой экономике продолжает сокращаться. Кроме того, президент добавил, что ни у кого нет возможностей запретить использование новых технологий и инструментов.