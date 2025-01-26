Вашингтон, 26 января, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Администрации президента США Дональда Трампа пока не удалось сформировать единую позицию касательно дальнейших действий по введению пошлин на продукцию из других государств. Об этом сообщила американская газета Politico.

Global Look Press

В материале от 24 января отмечается, что американский лидер и сам пока, вероятно, не решил окончательно, как подходить к вопросу введения пошлин и когда наступит подходящий момент для подобного решения.

«Он также должен решить, введут ли в отношении конкретных стран наиболее высокие пошлины и будет ли он делать исключения для конкретных отраслей и товаров», — уточняет газета.

Авторы называют поразительную степень неопределённости главным примером разногласий в команде Трампа по политическим вопросам. При этом источники издания утверждают, что пошлины в любом случае последуют. Произойти это может уже в следующие пару месяцев.

Отсутствие определённости в вопросе связывается с тем, что предложения выдвигают два разных политических лагеря. Первый сформировался вокруг министра финансов США Скотта Бессента и главы Национального экономического совета при Белом доме Кевина Хассета. Они настаивают на постепенных и точечных пошлинах, которые не приведут к разгону инфляции. Им противостоит торговый представитель США Джеймисон Грир и ещё ряд политиков, поддерживающих повсеместные тарифы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Трамп заявил, что страны Европейского союза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки американских энергоресурсов. В преддверии выборов он упомянул возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и дружественных стран. Политик пообещал путём введения пошлин не только снизить торговый дефицит США, но и ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести своё производство на американскую территорию.

Также американский политик не исключал ввод 100% пошлин на продукцию стран БРИКС и высокие пошлины для Канады.

Президент России Владимир Путин напомнил, что за период отсутствия Трампа в Белом доме позиции доллара были сильно подорваны. Российский лидер указал, что значимость американской валюты в мировой экономике продолжает сокращаться. Кроме того, президент добавил, что ни у кого нет возможностей запретить использование новых технологий и инструментов.