Минск, 26 января, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Руководство протестами в Белоруссии в 2020 году осуществлялось из Польши. Об этом 26 января заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

ИЗВЕСТИЯ/Виктор Драчев

«В большинстве они (протесты. — Прим. ред.) координируются США. Когда в 2020 году у нас пытались устроить блицкриг, управляли этим из Польши, ЕС, но финансирование шло от США», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, польские власти и сегодня ведут на своей территории подготовку белорусских оппозиционеров.

«Вы готовитесь против нас организовать интервенцию», — заявил Лукашенко польскому журналисту.

Он отметил, что Польша претендует на западную часть Белоруссии до Минска. Белорусский лидер назвал тщетными эти надежды, потому что Польша не получит «даже метра территории» Белоруссии.

«У нас живут поляки, но это мои поляки. Поэтому у вас какие-то посылы дикие идут, когда вы пытаетесь обосновать ту или иную позицию в вашей политике», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что белорусы хотят нормальных отношений с Польшей, дружбы и сотрудничества с соседней страной.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943752" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Лукашенко о резолюции Европарламента

Как сообщало ИА Регнум, предыдущие, девятые, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Явка составила 84,05% избирателей. Лукашенко победил с результатом 80,10%. За его основного оппонента Светлану Тихановскую проголосовало 10,12%. Выборы сопровождались масштабными протестами оппозиции.

В сентябре 2024 года Лукашенко заявил, что уехавшие на Запад представители белорусской оппозиции вынашивают планы вооружённого нападения на страну. Ранее бельгийский телеканал VRT сообщил, что в Польше проходят тренировки участников террористической организации BYPOL, созданной бывшими белорусскими силовиками. Они поддерживают Тихановскую, которая заочно приговорена в Белоруссии к 15 годам лишения свободы за госизмену, попытку захвата власти в стране и создании экстремистской организации.