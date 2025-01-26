Мельбурн, Австралия, 26 января, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Итальянский теннисист, первая ракетка мира Янник Синнер победил представителя Германии Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Chu Chen/Global Look Press Янник Синнер

Синнер шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10. На счету Зверева 12 эйсов, две двойные ошибки, при этом он не заработал ни одного брейк-пойнта.

Таким образом, Синнер выиграл свой третий титул на турнирах «Большого шлема». В 2024 году он победил на Australian Open и Открытом чемпионате США (US Open).

Как передавало ИА Регнум, 20 января Синнер почувствовал недомогание во время матча с датчанином Хольгером Руне в четвёртом круге Australian Open. Он взял медицинский перерыв в третьем сете. Медики вышли на корт и измерили игроку давление. После они вместе с Синнером на время удалились в подтрибунное помещение. В итоге встреча завершилась победой итальянца в четырёх сетах со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:2.

После этого в четвертьфинале Синнер одержал победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:3, 6:2, 6:1, а в полуфинале обыграл американца Бена Шелтона — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

В августе 2024 года Синнер избежал дисквалификации после двух положительных допинг-тестов. Проба спортсмена от 10 марта показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Он же присутствовал в пробе, взятой через восемь дней. Спортсмен заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки — якобы тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Контрольные органы сочли объяснения Синнера заслуживающими доверия.