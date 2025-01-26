Москва, 26 января, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Израиль обязательно будет представлен на параде Победы в Москве 9 мая 2025 года. Об этом 26 января заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

Сергей Бобылев/РИА Новости Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 2024 год

«Я обещаю уже заранее, я буду участвовать и в этом году <…> Я хочу очень чётко сказать: исторические факты не меняются из-за разных геополитических или других обстоятельств», — процитировал дипломата ТАСС.

Гальперин напомнила, что израильский парламент (кнессет) в 2017 году принял решение отмечать 9 мая День Победы. Кроме того, в этом году исполняется 80 лет со дня этого знаменательного события, и израильское посольство в РФ будет в течение всего года проводить соответствующие мероприятия.

Посол подчеркнула, что очень признательна Красной армии, внёсшей особый вклад в борьбу с нацизмом. Гальперин также участвовала в параде Победы в Москве в прошлом году.

Как передавало ИА Регнум, 24 января посол Германии в России Александер Ламбсдорф заявил, что ФРГ не будет представлена на параде Победы в Москве. Причиной отказа он назвал то, что Россия продолжает проводить спецоперацию на Украине.

15 января глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия пригласила на парад Победы воинские формирования из 19 дружественных стран. На тот момент 10 из них подтвердили своё участие в мероприятии.

В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами СНГ в Санкт-Петербурге на неформальном саммите пригласил их всех принять участие в юбилейных торжествах 9 мая. Он также отметил, что рассчитывает на участие военных расчётов этих стран в параде.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал личным долгом участие в праздновании Дня Победы на параде на Красной площади. Также о намерении приехать в Москву заявил сербский лидер Александр Вучич.