Минск, 26 января, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не будет в восторге от западных миротворцев на Украине. Об этом 26 января на пресс-конференции заявил его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Global Look Press

Он подчеркнул, что вопрос миротворческой миссии на Украине будет решаться на переговорах. При этом белорусский лидер уточнил, что не хотел бы отправлять военных на Украину для миротворческой миссии.

«Но я туда не рвусь и, скорее всего, своих людей на сегодняшний день я туда не собираюсь отправлять миротворцами», — указал Лукашенко.

При этом он предупредил, что если на Украину отправят миротворческие миссии из других стран, они будут пытаться продвинуть свои интересы, не важно, Запад это будет или Восток.

«Только белорусы могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения», — заключил белорусский лидер.

Отвечая на вопрос журналистов об отправке миротворческих сил из стран Запада на украинскую границу, Лукашенко указал, что им должна быть известна реакция Минска на возможное пересечение государственной границы республики.

«Они могут присылать со своей стороны хоть чёрнокожих, хоть желторотых, кого хотят. Мне всё равно, кого они там поставят по ту сторону границы. Шаг влево, шаг вправо за пределы государственной границы — вы знаете нашу реакцию», — предупредил он.

Ранее, 22 января, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Великобритания изъявила желание возглавить миссию по отправке миротворцев на Украину. По сведениям источника, Британия находится в достаточно сильной позиции, чтобы возглавить миссию, если она действительно состоится.

23 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия тоже может отправить военных бундесвера для участия в миротворческой миссии. Она подчеркнула, что в ней должны принять участие не только страны Европы, но и те страны, с которыми Россия имеет хорошие отношения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров. По его словам, Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия, а для этого украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.

23 января официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москва категорически не приемлет интервенцию войск НАТО на Украину. Она подчеркнула, что это может привести к неконтролируемой эскалации.