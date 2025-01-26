Минск, 26 января, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Решение не открывать в России избирательные участки для голосования на выборах президента Белоруссии было ошибочным. Об этом 26 января заявил журналистам глава республики Александр Лукашенко.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Он рассказал, что посольство страны в Москве доложило ему о желании белорусов проголосовать за рубежом.

«Мы за границей не открывали пункты для голосования. <…> Так сложилось, тут наша оплошность, наверное, что по России [было принято решение], что нам не надо открывать избирательные участки. Это было ошибочное решение», — заявил он после того, как проголосовал на выборах.

Как ранее передавало ИА Регнум, зампредседателя ЦИК Белоруссии Алексей Башан заявил, что выборы президента признаны состоявшимся. Он рассказал, что в среднем по стране проголосовали 56,64% от числа избирателей.

Лукашенко проголосовал на выборах 26 января. Он поздоровался с членами избирательной комиссии и, взяв бюллетень, зашёл в кабинку для голосования. Предваряя вопросы журналистов, он пошутил, что проголосовал за всех.

Позднее Лукашенко признал, что не хотел участвовать в нынешних выборах главы республики. Даже без его руководства государство не свернёт с намеченного пути, заключил он.